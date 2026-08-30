❗️⚡️Французский авиастроительный концерн Dassault Aviation перешёл к фазе самостоятельной реализации программы Super-Rafale в модификации F5, отказавшись от привлечения иностранных инвестиций после срыва переговоров с Объединёнными Арабскими Эмиратами.
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