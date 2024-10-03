Хабаровск: Театру было 100 лет. Мигранты уничтожили его за вечер. Всё это стоило 36 млн рублей

В Краевом музыкальном театре в Хабаровске готовились к 100-летнему юбилею. Для большинства жителей города этот театр был центром притяжения - горожане ходили сюда с детства, а потом водили уже своих детей и внуков.
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