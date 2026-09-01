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Районная неделя

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Московские долголеты из Войковского примут участие в «Дне ходьбы»

Уже в ближайшую субботу, 5 сентября, столица превратится в одну большую спортивную арену. Главным событием выходных станет фестиваль «День ходьбы», и активные жители Войковского района уже вовсю готовятся к старту.

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