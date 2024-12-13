Toyota RAV4 нового поколения: что скрывается под камуфляжем

Toyota приступила к долгожданным тестам нового поколения кроссовера RAV4. Машину уже несколько раз удалось подловить во время испытаний на дорогах общего пользования в США, но каждый раз прототипы были облачены в плотную маскировку, скрывающую все дизайнерские решения вседорожника.