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Немировски рассматривает 19-летнего Ивана Климовича как центра 2-го звена «Сибири». Это сын спортивного директора клуба

Дэвид Немировски также не исключает, что Тэйлор Бек и Энди Андреофф будут выходить в центре в разных звеньях.

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