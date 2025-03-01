FiNE NEWS
ГлавнаяНовостиОбществоШоубизнесСпортПолезноИнтересноТехно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

FiNE NEWS

1 874 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ГОРОДНИЧИЙ РЖЕВСКИЙ
    И чё они с этими плакатами ещё не поехали домой в окопы?Проукраинские акт...
  • Владимир Соловьев
    8 января 1977 года в Москве была осуществлена серия террористических актов в виде трёх взрывов в общественных местах....Кто устроил 3 кру...
  • Писарчук Дмитрий
    А что у политиков такого уровня в США нет охраны?Проукраинские акт...

«Золотая малина-2025»: объявлены худшие фильмы и актёры года

«Золотая малина-2025»: объявлены худшие фильмы и актёры года

Пришла весна, а с ней самые заметные кинопремии. Кажется, что второй премией, после «Оскара», считаются «Золотой глобус» или BAFTA, но вообще-то куда более на слуху и куда больший интерес к себе приковывает ежегодная антипремия «Золотая малина».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх