«Золотая малина-2025»: объявлены худшие фильмы и актёры года

Пришла весна, а с ней самые заметные кинопремии. Кажется, что второй премией, после «Оскара», считаются «Золотой глобус» или BAFTA, но вообще-то куда более на слуху и куда больший интерес к себе приковывает ежегодная антипремия «Золотая малина».