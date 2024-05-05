Радиоэлектроника: питерцы построят завод в Сибири

Компания «Радар ммс» (Санкт-Петербург), разработчик и производитель радиоэлектронных систем и комплексов, точного приборостроения и программного обеспечения, к концу года запустит новое предприятие в Томске.
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