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Наумов о продаже акций «Локо»: «Новая компания взяла кредиты на покупку игроков. Возможно, часть акций закроет задолженности»

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о продаже акций клуба. «Это может быть связано только с внутренними делами.

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