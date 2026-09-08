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Царьград

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Эстония провалила поставки боеприпасов Украине на 183 млн евро

Эстония провалила поставки боеприпасов Украине на 183 млн евро

Из 585 млн евро, выделенных Эстонии на закупку боеприпасов для Украины, почти треть – 183 млн евро – не была использована по назначению.

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