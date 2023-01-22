Слово и дело

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Фото дочки Кончаловского без волос и с торчащими костями опубликовали в Сети

Фото дочки Кончаловского без волос и с торчащими костями опубликовали в Сети

Российская художница Мария Кончаловская, дочь известного режиссера Егора Кончаловского и актрисы Любови Толкалиной, по примеру Шайло Джоли-Питт подстриглась под мальчика почти налысо.

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