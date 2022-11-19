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Министр спорта Татарстана о ситуации в «Ак Барсе»: «Знарок – психологически очень крепкий мужчина. В матче со СКА команда показала, что дееспособна»

Министр спорта Татарстана верит в Олега Знарка во главе «Ак Барса».  «Знарок – человек с таким багажом и опытом, психологически очень крепкий мужчина, вы видели, как он себя уверенно вел при череде поражений.

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