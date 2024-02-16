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Как традиции и мода влияют на пищевые привычки жителей Индии

Как традиции и мода влияют на пищевые привычки жителей Индии

Тандури чикен, баттер чикен, алу гоби, масала чай – все эти названия индийских блюд, некогда известные только самим индийцам да британским колонизаторам (и то не всем), сейчас можно встретить в меню ресторанов по всему миру.

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