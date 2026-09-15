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Личный опыт: как я пережила волну дефолтов 2026 года и пересмотрела подход к облигациям

Рынок корпоративного долга в 2026 году напоминает поле боя, на котором одна за другой замолкают компании, ещё недавно обещавшие инвесторам щедрые купоны.

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