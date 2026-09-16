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Царьград

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Нижний Новгород выплатит до 1 млн рублей пострадавшим от атак БПЛА

Нижний Новгород выплатит до 1 млн рублей пострадавшим от атак БПЛА

В городскую думу Нижнего Новгорода поступил проект, предусматривающий введение разовых денежных компенсаций за счёт средств муниципальной казны для жителей, чьё имущество пострадало в результате ударов ракет или беспилотников.

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