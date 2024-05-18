Почему Казахстан решил подорвать соглашения ОПЕК+

Казахстан продолжает работать на интересы своих англосаксонских хозяев:сперва они в отношениях с Россией многое напортили, а теперь ещё и единство ОПЕК+ развалить решили! Причём можно не сомневаться, что Астана уж точно не выиграет, если у нефтяного картеля начнутся проблемы.