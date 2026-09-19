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Никогда не берите их в магазине про запас: что стоит знать о фасовочных пакетах в супермаркете

Никогда не берите их в магазине про запас: что стоит знать о фасовочных пакетах в супермаркете

Привычку брать в магазине фасовочные пакеты «про запас» пора бросать — контроль за упаковочными материалами ужесточается, и можно нарваться на штраф от 1 до 3 тыс.

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