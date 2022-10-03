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В Барнауле неизвестные охотятся на велосипедистов, устанавливая ловушки из проволоки

В Барнауле неизвестные охотятся на велосипедистов, устанавливая ловушки из проволоки

Неизвестные установили «растяжки» на трассе, которая используется для веломарафона «Пульс». Как сообщает Федерация велоспорта Алтайского края в своём сообществе во «ВКонтакте», спортсмены опасаются, что в лесу могут появиться и новые ловушки.

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