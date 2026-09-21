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ИА Регнум

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Медведев: доверие к «Единой России» сохранется

Медведев: доверие к «Единой России» сохранется

Граждане страны по-прежнему доверяют «Единой России». Об этом заявил зампредседателя Совбеза России и председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.

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