Летучая мышь испугала жителей квартиры на Лобненской

Спасаясь от холодов, в квартиру дома на Лобненской залетела летучая мышь. Как рассказали в Общественном поисково-спасательном отряде «СпасРезерв», проживающие в квартире молодые люди очень испугались внезапную гостью и вызвали спасателей.
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