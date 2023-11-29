Летучая мышь испугала жителей квартиры на Лобненской

Спасаясь от холодов, в квартиру дома на Лобненской залетела летучая мышь. Как рассказали в Общественном поисково-спасательном отряде «СпасРезерв», проживающие в квартире молодые люди очень испугались внезапную гостью и вызвали спасателей.