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Военное обозрение

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Германия не желает поставлять на Украину ракеты TAURUS KEPD 350

Германия не желает поставлять на Украину ракеты TAURUS KEPD 350

В Германии вновь обсудили возможность отправки на Украину крылатых ракет TAURUS KEPD 350. Как и в прошлом году, от поставки такого оружия отказались по политическим причинам.

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