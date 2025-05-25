ВС РФ создают зону безопасности после освобождения Курской области

Военнослужащие группировки войск «Север» выполняют боевую задачу по созданию зоны безопасности вдоль госграницы после освобождения Курской области, заявил агентству РИА Новости начальник пресс-службы соединения Ярослав Якимкин.
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