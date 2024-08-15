Почему через Амазонку до сих пор не построили ни одного моста

Если кто-то решится на путешествие по Амазонке, то, спустившись от ее истока к выходу в океан, он неизбежно заметит одну интересную особенность – на протяжении всей длины величайшей из рек нет ни одного моста.
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