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Будет вкусно

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Свежие комментарии

  • ВАСЬКА Моисеенко
    Спасибо, напомнили.Капустный шницель...
  • Леонид Васильев
    Это не нищее детство, это действительно вкусно. Но если вам не нравиться, зачем же гадить в коментах если даже не про...Я готова есть это...
  • Ингерман Ланская
    даааа, у девушки было нищее детство...Я готова есть это...

Я готова есть это блюдо из хлеба каждый день, вкусно невероятно

Я готова есть это блюдо из хлеба каждый день, вкусно невероятно

На днях я выложила видео и вкуснейшим рецептом приготовления закуски на основе хлеба. Меня знатно закидали тапками в комментариях и даже написали: "ваши гости что, из концлагеря?".

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Комментарии
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Инна Каракеян
А вы  никогда  не пробовали  просто  жаренный  хлеб ( чёрствый  хлеб)? Попробуйте. Чёрствый  хлеб ( любой)  нарезать  на мелкие  кусочки. Масло  сливочное   растопить ,  посолить +  нарезанный  хлеб  сверу  сбрызнуть  хлеб  водой   накрыть  крышкой  и  жарить  5-9 минут   до образования   зажаренной  корочки на  хлебе  Всё.
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5 час.
Ингерман Ланская
даааа, у девушки было нищее детство...
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5 час.
Леонид Васильев
Это не нищее детство, это действительно вкусно. Но если вам не нравиться, зачем же гадить в коментах если даже не пробовали
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3 час.

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