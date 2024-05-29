Я готова есть это блюдо из хлеба каждый день, вкусно невероятно

А вы никогда не пробовали просто жаренный хлеб ( чёрствый хлеб)? Попробуйте. Чёрствый хлеб ( любой) нарезать на мелкие кусочки. Масло сливочное растопить , посолить + нарезанный хлеб сверу сбрызнуть хлеб водой накрыть крышкой и жарить 5-9 минут до образования зажаренной корочки на хлебе Всё.

Леонид Васильев

Это не нищее детство, это действительно вкусно. Но если вам не нравиться, зачем же гадить в коментах если даже не пробовали