На днях я выложила видео и вкуснейшим рецептом приготовления закуски на основе хлеба. Меня знатно закидали тапками в комментариях и даже написали: "ваши гости что, из концлагеря?".
Я готова есть это блюдо из хлеба каждый день, вкусно невероятно
Комментарии
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Инна Каракеян
А вы никогда не пробовали просто жаренный хлеб ( чёрствый хлеб)? Попробуйте. Чёрствый хлеб ( любой) нарезать на мелкие кусочки. Масло сливочное растопить , посолить + нарезанный хлеб сверу сбрызнуть хлеб водой накрыть крышкой и жарить 5-9 минут до образования зажаренной корочки на хлебе Всё.
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5 час.
Ингерман Ланская
даааа, у девушки было нищее детство...
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5 час.
Леонид Васильев
Это не нищее детство, это действительно вкусно. Но если вам не нравиться, зачем же гадить в коментах если даже не пробовали
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3 час.
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