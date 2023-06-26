Троц о «Нэшвилле»: «Мы мало что сделали с 2017 года. Пришло время создать новое ядро»

В этом году в Нэшвилле пройдет драфт НХЛ. «Очевидно, что с учетом того количества событий, которые происходят в Нэшвилле, это отличное место для демонстрации не только города Нэшвилл, но и франшизы, организации, всего того, что делает Нэшвилл таким замечательным местом для жизни и игры.
Популярные статьи
- Олимпийская чемпионка Назаренко, переехавшая в США: «Некоторое русскоязычное население ведет себя не nice с другими людьми, а потом жалуются на судьбу»
- Циципас и Бадоса потренировались на «Уимблдоне»
- «Мы призываем всех сплотиться вокруг Президента РФ». Федерация бокса России выступила с официальным заявлением
Свежие комментарии