Троц о «Нэшвилле»: «Мы мало что сделали с 2017 года. Пришло время создать новое ядро»

В этом году в Нэшвилле пройдет драфт НХЛ. «Очевидно, что с учетом того количества событий, которые происходят в Нэшвилле, это отличное место для демонстрации не только города Нэшвилл, но и франшизы, организации, всего того, что делает Нэшвилл таким замечательным местом для жизни и игры.