Размер пенсий мужчин и женщин в России сравнили

В России сравнили размер выплат, которые получают женщины и мужчины в статусе пенсионеров. Выяснилось, что женщинам приходит пенсия выше, чем мужчинам, об этом говорят данные Социального фонда России (СФР) за 2025 год (с ними ознакомилось РИА Новости).