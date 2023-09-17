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Хохлов о 0:1 от «Спартака»: «Сочи» не приезжал обороняться. Планировали контроль мяча, но не получилось»

Хохлов о 0:1 от «Спартака»: «Сочи» не приезжал обороняться. Планировали контроль мяча, но не получилось»

— Очень тяжелый матч, потратили много сил и эмоций. Была излишняя нервозность, были вынужденные замены, жаль, что недотерпели.

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