Подмосковный омбудсмен Фаевская провела конференцию о корпоративной соцответственности

Уполномоченный по правам человека в Подмосковье Ирина Фаевская открыла вторую научно-практическую конференцию «Корпоративная социальная ответственность: пути создания благоприятных условий реализации прав человека».
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