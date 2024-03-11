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Подмосковный омбудсмен Фаевская провела конференцию о корпоративной соцответственности

Подмосковный омбудсмен Фаевская провела конференцию о корпоративной соцответственности

Уполномоченный по правам человека в Подмосковье Ирина Фаевская открыла вторую научно-практическую конференцию «Корпоративная социальная ответственность: пути создания благоприятных условий реализации прав человека».

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