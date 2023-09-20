Австрия между мировыми войнами

Торжественный митинг правого Отечественного фронта Поражение Австро-Венгрии в Первой мировой войне и обострившийся на фоне этого поражения давно и остро стоявший национальный вопрос, а также увеличение популярности левых идей среди большей части населения, осенью 1918 года привели к революции и распаду монархии Габсбургов.