Австрия между мировыми войнами

Торжественный митинг правого Отечественного фронта Поражение Австро-Венгрии в Первой мировой войне и обострившийся на фоне этого поражения давно и остро стоявший национальный вопрос, а также увеличение популярности левых идей среди большей части населения, осенью 1918 года привели к революции и распаду монархии Габсбургов.
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