Арктический лед перестал накапливаться, пропадают территории, сравнимые с площадью Калифорнии: опасения ученых – катастрофические последствия Ольга БезродняяВ последние годы научное сообщество выражает серьезную обеспокоенность в связи с тем, что накопление арктического льда достигли критически низких значений.
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