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Воронежские новости

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Начальника кибербезопасности ВГЛТУ судят за взятки и взлом данных в Воронеже

Начальника кибербезопасности ВГЛТУ судят за взятки и взлом данных в Воронеже

В Центральный районный суд Воронежа поступило уголовное дело о взятках и неправомерном доступе к компьютерной тайне.

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