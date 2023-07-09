Петухи и курятник Как-то они не выглядят счастливыми.Вчера был занят, поэтому весь накал трагедии пропустил.
Песков назвал нарушением договоренностей возвращение на Украину членов «Азова»
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Константин Котельников
ПНХ
Ответить
11 час.
Валерий Прокофьев
слышь, птичка Гамаюн! Кому стелишь солому? И чего ты не там, с путиным а ошиваешься здесь. Дуй отсюда, миротворец херов! Обманули русский народ! Очевидно даже дураку. Мир весь смеётся с гаранта нашего.А стыдно не ему. Стыдно нашему русскому миру, гордым русичам. С ним одни проблемы! Куда ни кинь, везде дыры, горе и слёзы людей! Что скажут родители погибших русских парней. За что ему хлопаешь? И нас призываешь? Ну уж дудки!
Ответить
7 час.
Валерий Прокофьев
чего трезвонишь, дуралей! Пендосы если сунутся в море, то неминуемо будут потоплены. Ты юродивый, что ли?
Ответить
7 час.
Свежие комментарии