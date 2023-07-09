Театр абсурда

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Песков назвал нарушением договоренностей возвращение на Украину членов «Азова»

Песков назвал нарушением договоренностей возвращение на Украину членов «Азова»

Петухи и курятник Как-то они не выглядят счастливыми.Вчера был занят, поэтому весь накал трагедии пропустил.

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Комментарии
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Константин Котельников
ПНХ
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11 час.
Валерий Прокофьев
слышь, птичка Гамаюн! Кому стелишь солому? И чего ты не там, с путиным а ошиваешься здесь. Дуй отсюда, миротворец херов! Обманули русский народ! Очевидно даже дураку. Мир весь смеётся с гаранта нашего.А стыдно не ему. Стыдно нашему русскому миру, гордым русичам. С ним одни проблемы! Куда ни кинь, везде дыры, горе и слёзы людей! Что скажут родители погибших русских парней. За что ему хлопаешь? И нас призываешь? Ну уж дудки!
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7 час.
Валерий Прокофьев
чего трезвонишь, дуралей! Пендосы если сунутся в море, то неминуемо будут потоплены. Ты юродивый, что ли?
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7 час.

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