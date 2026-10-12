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Пятый канал

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Расчеты БПЛА «Север» показали боевую работу. Лучшее видео из зоны СВО

Расчеты БПЛА «Север» показали боевую работу. Лучшее видео из зоны СВО

Военнослужащие отдельной бригады войск беспилотных систем группировки войск «Север» показали кадры своей боевой работы в зоне проведения СВО.

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