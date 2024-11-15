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Как узнать тайну характера по дате рождения

Как узнать тайну характера по дате рождения

Каждое число от 1 до 9 имеет особое значение для судьбы. Все числа тесно связаны с планетами. Эксперт по каббалистической нумерологии Эля Альтман предлагает рассчитать персональное число по дате рождения, чтобы узнать тайну характера.

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