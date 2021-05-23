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Госдеп потребовал от Минска освободить Протасевича

Госдеп потребовал от Минска освободить Протасевича

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал «шокирующим актом» инцидент с самолетом Ryanair, который сел в Минске.

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Вальтер Юпитер
Но причём тут терроризм и Лукашенко, когда звонок о минировании поступил из Польши? Лукашенко просто обязан был принять меры по спасению пассажиров. Он это и сделал. Честь ему и хвала. А Протасевича , как я думаю сдали его подельники. Кто-то же из Польши позвонил, когда самолёт пролетал над Беларусью. Кто-то сообщил, в КГБ Беларуси что там летит такой интересный пассажир. Ну, а выдавать Протасевича или нет, будет решать суд.

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