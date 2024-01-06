Умер кот Виктор, которого не пустили в самолет из-за большого веса

Питомец получил широкую популярность после того, как не смог улететь во Владивосток.Умер кот Виктор из Владивостока, чья история стала известна на всю страну после того, как животное отказались пускать на борт самолета из-за избыточного веса.
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