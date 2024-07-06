Депутат ФРГ Рот призвал подумать о лишении Орбана председательства в Совете ЕС

Глава комитета по международным делам парламента Германии Михаэль Рот призвал подумать о лишении руководителя правительства Венгрии Виктора Орбана председательства в Совете Европейского союза в связи с поездкой политика в Российскую Федерацию.
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