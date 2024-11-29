На Алтае будут судить двух мужчин, причастных к производству 60 кг "синтетики"

Наркотики мужчины с соучастниками производили на лабораторном оборудовании Прокурор Алтайского края Антон Герман утвердил обвинительное заключение в отношении двух жителей Троицкого района по делу о незаконном производстве наркотических средств.
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