Телеканал "Моя планета" назвал победителей фотоконкурса "Планета Россия"

Горные террасы Дагестана в звездную ночь, паровоз Деда Мороза в "Зеркальной сказке" Карелии, причудливые облака, и один из старейших и красивейших маяков России — все это оказалось в объективе финалистов конкурса "Россия — коллекция впечатлений".