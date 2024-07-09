Телеканал "Моя планета" назвал победителей фотоконкурса "Планета Россия"

Горные террасы Дагестана в звездную ночь, паровоз Деда Мороза в "Зеркальной сказке" Карелии, причудливые облака, и один из старейших и красивейших маяков России — все это оказалось в объективе финалистов конкурса "Россия — коллекция впечатлений".
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