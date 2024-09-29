МИД КНР: односторонняя санкционная травля не принесёт монопольных преимуществ

Односторонняя санкционная травля не принесёт монопольных преимуществ, Пекин выступает за равноправную и упорядоченную многополярность и поддерживает каждую страну в защите законных прав, заявил министр иностранных дел Китая Ван И в ходе общих прений ГА ООН.
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