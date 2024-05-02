Глава южноуральского минпрома ушел в отставку

Министр промышленности Челябинской области уходит в отставку. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе правительства Челябинской области, Павел Рыжий покидает должность министра промышленности, новых технологий и природных ресурсов региона в связи с переходом на другую работу.