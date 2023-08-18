На Луне нашли сооружение правильной формы и ученые уверены, что люди его точно не строили

Don't Panic MagazineПрогрессПодписатьсяНа Луне нашли сооружение правильной формы и ученые уверены, что люди его точно не строили Ученые-уфологи обнаружили новый странный объект в космосе. На этот раз он находится совсем рядом – на Луне.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииЛеонид РусиНад землёй летают пилотируемые шары и беспилотники-тарелки инопланетян. А их базы есть и здесь и на Луне. Я лично 2 раза видел шарыОтветить14 час.Егор Пвсё может быть.Ответить14 час.
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