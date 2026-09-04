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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сергеев о «Динамо»: «Мы уже поняли требования Шварца на 100%. Сандро и его штаб – высококлассные тренеры, они нам многое дают»

Нападающий « Динамо » Иван Сергеев высказался о работе с тренерским штабом Сандро Шварца . Бело-голубые разгромили «Ахмат» (3:0) в матче 3-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России «Главное, что у нас получилось победить «Ахмат».

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