СК признал убийство начальника войск РХБЗ терактом

Следователи завели дело по трем статьямСледственный комитет (СК) России квалифицировал как теракт гибель начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
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