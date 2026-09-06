В Киев прибыли не только Уиткофф и Кушнер — Reuters

Помимо спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера, прибывших в Киев после переговоров с президентом России Владимиром Путиным, в украинскую столицу приехали советники по национальной безопасности Великобритании, Франции и Германии, 6 сентября сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.
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