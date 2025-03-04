Пятый канал
ГлавнаяНОВОСТИЛОНГРИДЫЛАЙФХАКИИНТЕРВЬЮПРО ИГРЫ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пятый канал

31 704 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лидия Санникова
    Проходили уже вральные минские соглашения... Лука хочет продолжения?Лукашенко приглас...
  • Grandad
    Неужели согласился помыться, побриться и одеться по-приличнее?!Трамп заявил о го...
  • АндрейБорков
    Сотрудники ФСБ пр...

С Якова на всякого: почему мы икаем и как быстро это остановить

С Якова на всякого: почему мы икаем и как быстро это остановить

Икота — непроизвольное сокращение диафрагмы. Для того, чтобы избавиться от нее, можно проглотить чайную ложку сахара или кусок льда, поесть сухого хлеба, пожевать лимонную дольку или попить ледяной воды маленькими глотками.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх