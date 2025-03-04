С Якова на всякого: почему мы икаем и как быстро это остановить

Икота — непроизвольное сокращение диафрагмы. Для того, чтобы избавиться от нее, можно проглотить чайную ложку сахара или кусок льда, поесть сухого хлеба, пожевать лимонную дольку или попить ледяной воды маленькими глотками.
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