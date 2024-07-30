Экстремал съел за 24 часа 41 000 калорий: повторил диету тигровой акулы и показал, как изменилось его тело

Британский спортсмен-экстремал решил в точности повторить диету настоящей тигровой акулы. Россу Эджли пришлось всего за сутки употребить 41103 калории — в конце эксперимента мужчина снял на видео изменения, которые произошли с его телом.
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