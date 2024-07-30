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TRENDYMEN

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  • Alexsandr Sushkov
    Это специально для TRENDYMEN, чтобы женщины поругалисьПример по математ...
  • Воробей
    Насколько я понимаю, в данной теме мы рассматриваем дум-дум и экспансивные пули как входящие в одну категорию — пули,...Вольфрамовая гран...
  • anatoliy
    Смешно.Чтобы строить такое оно должно прийти как то в голову.Прошлый опыт.Не приписывайте Египтяне высочайшее техноло...Как строили пирам...

Экстремал съел за 24 часа 41 000 калорий: повторил диету тигровой акулы и показал, как изменилось его тело

Экстремал съел за 24 часа 41 000 калорий: повторил диету тигровой акулы и показал, как изменилось его тело

Британский спортсмен-экстремал решил в точности повторить диету настоящей тигровой акулы. Россу Эджли пришлось всего за сутки употребить 41103 калории — в конце эксперимента мужчина снял на видео изменения, которые произошли с его телом.

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