Уже дошло до этого: в США испугались сигнала России. Кто перешел черту?

Natalija Osminina

Ну что тут непонятного? Вспомните Тегеранскую конференцию, когда Сталин, Рузвельт и Черчилль делили Европу за полтора года до окончания Второй Мировой. Сейчас идет Третья Мировая и Европу уже тоже делят. Кто-то же должен смотреть за порядком на вверенной ему территории?? Хаос не нужен никому. С востока за порядком на восточной Европе будет смотреть Россия, а с запада- Великобритания. В центре будет нейтральная зона под контролем Ватикана. Если раньше можно было полагаться на США (ставшего с конца 70-х главным мировым шерифом), то теперь они с этого поста уходят. Строить порядок в Европе придется России. А значит, придется как-то сотрудничать с другими зонами, хотя бы через Ватикан. А почему Лондон так яро поддерживает Зеленского?- так он не его поддерживает, а ВОЙНУ НА УКРАИНЕ. И все только для того, что знает, что при остановке войны эта территория будет занята трансатлантическими корпорациями, работающими на демократов. А Лондон с Трампом еще до прихода Байдена к власти, уже договорились подмять эту территорию под СЕБЯ. Так что России надо подписывать договор с США об остановке СВО (а им это надо еще больше России, чтобы приступить к окучиванию купленных территорий)) и передать оставшуюся Украину в руки Лондона, который будет отгонять с этой территории американцев, проплачивая на Украине гражданскую войну.