В Индонезии нашли обломки судна, 129 человек с которого числятся пропавшими

В Индонезии на глубине около 30 метров нашли обломки парома Virgo Transport 8, 129 пассажиров которого третьи сутки числятся без вести пропавшими.
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