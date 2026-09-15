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Аргументы и Факты

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В Индонезии нашли обломки судна, 129 человек с которого числятся пропавшими

В Индонезии на глубине около 30 метров нашли обломки парома Virgo Transport 8, 129 пассажиров которого третьи сутки числятся без вести пропавшими.

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