Добавление лучевой терапии, направленной на метастазы, повышает выживаемость без прогрессирования при метастатическом раке поджелудочной железы

Исследователи продемонстрировали, что применение лучевой терапии, направленной на метастазы, в сочетании со стандартной химиотерапией повышает шансы на выживание без прогрессирования заболевания у пациентов с олигометастатическим раком поджелудочной железы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии