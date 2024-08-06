Medical Insider

71 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Руслан Хусаинов
    а откуда вы знали?! например эти "тупые ученые" изучили более 60 000 записей о рождении с данными мониторинга воздуха...Ученые выяснили, ...

Добавление лучевой терапии, направленной на метастазы, повышает выживаемость без прогрессирования при метастатическом раке поджелудочной железы

Исследователи продемонстрировали, что применение лучевой терапии, направленной на метастазы, в сочетании со стандартной химиотерапией повышает шансы на выживание без прогрессирования заболевания у пациентов с олигометастатическим раком поджелудочной железы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх