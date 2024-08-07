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Царьград

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Следователи назвали причину взрыва дома в Нижнем Тагиле. 10 человек стали жертвами газовщиков-неумех

Следователи назвали причину взрыва дома в Нижнем Тагиле. 10 человек стали жертвами газовщиков-неумех

Следователи уточнили, что взрыв в доме в Нижнем Тагиле, жертвами которого стали 10 человек, произошёл из-за некачественного техобслуживания, что привело к скоплению газа.

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